Журнал «Собака.ru» с певицей Манижей на обложке можно заказать на Ozon

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Одной обложки с певицей нам показалось недостаточно, поэтому десант «Собака.ru» высадился в Москве и вместе с фотографом Полиной Набока запечатлел Манижу для потомков в платье Alexander McQueen, накидке Bottega Veneta, оригинальных венце и серьге, отсылающим к русским народным промыслам от художницы Анны Самойловой.
Манижа
Из интервью «Собака.ru»:
«Я сильно переживала — может, я действительно задела чьи-то чувства? Я всегда думаю о том, что пишу. Слежу за словами. А тут, когда я читала оскорбления в мой адрес за то, что я якобы оскорбила чувства русских женщин, мне становилось страшно. Ведь я не хотела сделать ничего плохого, честно. Я не могла себе сказать: может, ты действительно оскорбила? — потому что я не делала этого намеренно. Но потом я стала понимать, что меня можно не любить за голос, за песню, но когда речь идет о том, что меня можно не любить за то, что я родилась в Таджикистане, или за то, что я женщина и не имею права так себя вести на сцене...».
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