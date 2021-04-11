На железнодорожной станции в Выборге разлились тонны мазута

Как пишет издание, утром 11 апреля экстренным служба сообщили о происшествии на грузовой железнодорожной станции. Из одной цистерны разлилось около трех тонн мазута, который используют для работы местной котельной. В пресс-службе ОЖД изданию рассказали, что разлив произошел еще в пятницу, однако подробностей не раскрыли.

По информации ГУ МЧС Ленобласти, пожарно-спасательные подразделения для ликвидации разлива не были привлечены. В настоящий момент авария устраняется, а Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.