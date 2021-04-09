Более 300 водоемов Петербурга очистят от наплавного мусора в 2021 году

В центральных районах Петербурга в основном встречается мелкий бытовой мусор — пластик, полиэтиленовые пакеты, тростник, в пригородных районах более крупный — автопокрышки, строительный мусор, бытовая техника. Помимо бытового мусора попадаются деревянные поддоны и даже тележки из супермаркетов.

«В 2020 году с поверхности воды было собрано и вывезено на специализированный полигон 4,2 тысячи кубометров мусора — почти вдвое больше, чем в 2018 году. Чистота рек и каналов — это не только здоровая окружающая среда, но и красота нашего города», — заявил губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что 2021 год в Петербурге объявлен Региональным годом экологии, поэтому город «концентрирует усилия на проектах по охране окружающей среды и водных ресурсов».

В этом году в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора, а также кошению водной растительности включено рекордное количество водных объектов — 334, тогда как в 2016 году их было только 104. К началу сезона отремонтированы специализированные суда, которые будут задействованы в уборке.