Ленинградский зоопарк устроил марафон хороших новостей, ведь «нам всем в такое непростое время не хватает доброты и теплоты». Рассказываем обо всех — их много!
15 марта на свет появился детеныш капибары — чудесный малыш родился у пары Ермак и Кайса. Он очень быстро стал самостоятельным, хотя все еще сильно привязан к родителям: детеныш уже гуляет, кушает «взрослую» еду и сам выбирает места для отдыха, но спать приходит к матери под бок и часто играет с папой. «Пока определить пол новорожденного сложно, для этого нужно подождать, пока он еще немного подрастет», — говорят в Ленинградском зоопарке.
Немногим ранее, в феврале, пополнение случилось у родителей с южноамериканскими именами: мамы Гуарани и папы Квебахо. На свет появились два очаровательных малыша патогонских мар — это подсемейство свинковых из отряда грызунов, также известное как патогонские зайцы или патагонские свинки.
Мама стала кормить только одного детеныша. Новорожденную самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили ее самостоятельно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она воспринимает работников зоопарка как свою семью и охотно бежит к людям. На данный момент девочка находится во внутренних помещениях под присмотром специалистов.
«А мальчика вы можете увидеть в павильоне «Тропический дом»! Он очень активный и общительный: часто бегает по вольеру за мамой и папой, как «хвостик». Пока что детеныш еще пьет молоко, но постепенно переходит на твердую пищу. Особенно он любит есть кашу», — говорят в зоопарке.
В Ленинградском зоопарке живет семья валлийских овец — две самки Бусинка и Пуговка и самец Яша. Они приехали из Москвы 1,5 года назад. А недавно у них произошло пополнение — родился маленький барашек.
«Малыш стал для нас почти новогодним подарком — он появился на свет 26 декабря. Долгое время он жил с матерью Бусинкой во внутренних помещениях зоопарка: мы ждали, пока он подрастет и окрепнет. Но наконец-то наши посетители смогут увидеть его! Несколько дней назад детеныш вместе с мамой вернулся к своим кудрявым собратьям. Найти их можно в вольере рядом с верблюдами. Пока он еще подросток, но совсем скоро превратится в большого барана: вес взрослых самцов у этой породы может достигать 100 килограмм», — делятся своей радостью в Ленинградском зоопарке.
Еще одна хорошая новость от Ленинградского зоопарка — детеныши кенгуру выглянули из сумки. Сумчатые каждый год радуют сотрудников пополнением, 2021 год не стал исключением — в этот раз любопытные глаза выглянули сразу у двух самок. «Хлоя уже не раз становилась мамой, а вот Деметра стала ей впервые. Кенгурята разновозрастные: один из них родился примерно в октябре-ноябре 2020 года, а вот второй детеныш — в январе. Поэтому он еще даже не покрылся шерстью!» — говорят в зоопарке.
У этих животных малыши появляются на свет совсем крошечными: их вес составляет всего 1 грамм, они помещаются в чайную ложку. Сразу после рождения, они цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Увидеть их в это время невозможно — выглядывать из теплого убежища они начинают только через несколько месяцев. «Если вам улыбнётся удача, вы тоже сможете понаблюдать за детенышами!» — добавляют в Ленинградском зоопарке.
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