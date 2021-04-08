Немногим ранее, в феврале, пополнение случилось у родителей с южноамериканскими именами: мамы Гуарани и папы Квебахо. На свет появились два очаровательных малыша патогонских мар — это подсемейство свинковых из отряда грызунов, также известное как патогонские зайцы или патагонские свинки.

Мама стала кормить только одного детеныша. Новорожденную самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили ее самостоятельно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она воспринимает работников зоопарка как свою семью и охотно бежит к людям. На данный момент девочка находится во внутренних помещениях под присмотром специалистов.

«А мальчика вы можете увидеть в павильоне «Тропический дом»! Он очень активный и общительный: часто бегает по вольеру за мамой и папой, как «хвостик». Пока что детеныш еще пьет молоко, но постепенно переходит на твердую пищу. Особенно он любит есть кашу», — говорят в зоопарке.