На станцию метро «Площадь Александра Невского» вернут «холодный свет апрельского утра, снег и лед, в антураже которых проходило Ледовое побоище»

Уже сейчас в нижнем вестибюле станции «Площадь Александра Невского 2» становится светлее. Здесь продолжаются работы по замене старых натриевых светильников на современные светодиодные лампы. Удалось увеличить освещенность почти вдвое — после окончания работ он составит около 300 люкс, тогда как раньше предельная освещенность составляла 200.

Старые натриевые светильники отслужили более 16 лет и пришли в ненормативное состояние. Их меняют на светодиодные лампы российского производства, более долговечные и энергоемкие. При этом можно говорить о возвращении первоначального облика станции.

Как отмечают в пресс-службе петербургской подземки, при оформлении станции «Площадь Александра Невского 2» архитекторы ориентировались на «холодный свет апрельского утра, снег и лед, в антураже которых проходило Ледовое побоище». Когда станцию в 1985 году открыли, освещение было именно таким, но в результате замены ртутных ламп на натриевые в 2004-ом свет стал мягким и желтым.

Работы по замене ламп планируется завершить до июня 2021 года. Также в ближайшей перспективе – модернизация устройств освещения перехода «Технологический институт 1»- «Технологический институт 2», среднего зала станций «Невский проспект» и «Звенигородская», наземного вестибюля станции «Гостиный двор».

Кроме того, в 2021 году метрополитен планирует провести замену светильников в наклонных ходах станций «Невский проспект» (вестибюль 1), «Садовая», «Звенигородская», «Адмиралтейская», «Старая деревня» и «Комендантский проспект».