Где взять апрельский выпуск «Собака.ru»?

Ковер-герл апрельского номера «Собака.ru» стала Манижа. 8 марта 2021 года певица победила с песней Russian Woman в отборочном туре Первого канала и теперь будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме с 18 по 21 мая. От нашей страны выступит не только интересный музыкант, но активистка, психолог (с дипломом, исследующим особенности материнского отношения к особенным детям в России и в Таджикистане!) и общественный деятель. Помимо прочего, Манижа — российский посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Одной обложки с певицей нам показалось недостаточно, поэтому десант «Собака.ru» высадился в Москве и вместе с фотографом Полиной Набока запечатлел Манижу для потомков в платье Alexander McQueen (ДЛТ), накидке Bottega Veneta (ДЛТ) и дико оригинальном венце и серьге (хотя мы бы назвали это арт-объектами!), отсылающим к русским народным промыслам от художницы Анны Самойловой.