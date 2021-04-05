КГИОП запускает проект «Наследие окраин», посвященный истории периферийных районов Петербурга

О проекте «Наследие окраин»:

Любой человек, живущий в городе, знает точно, где расположен Эрмитаж, и что-то может про него рассказать. Но объекты культурного наследия, расположенные в периферийных районах, часто незаслуженно обделены вниманием. Вот, допустим, кто помнит архитектора усадьбы «Жерновка»? Не каждый человек ответит. А это Джакомо Кваренги. Туда надо водить экскурсии, показывать людям, рассказывать, как она создавалась, как жила, почему она сейчас в таком состоянии и что нужно сделать для того, чтобы усадьба возродилась. То же самое с храмом Илии Пророка на Пороховых.

Когда мне говорят, что КГИОП недостаточно привлекает нарушителей к ответственности, я отвечаю, что очень сложно заставить любить Родину административными методами. Если человеку выписать штраф, он, свое отношение к наследию, скорее всего, не поменяет. Родина — это все, что нас окружает. Это квартира, подъезд, дом, двор, район, в котором ты живешь, в том числе и богатейшее культурное наследие.

Мы сделаем серию мероприятий. Это будет и публикация фотографий из архивного собрания КГИОП, и экскурсии по объектам, циклы лекций про значимые объекты культурного наследия на территориях районов. Может быть, вы каждый день, выходя из дома, уезжая на работу, проходите мимо памятника и уже не замечаете его, потому что человек мыслит стереотипами. Тем не менее, долой стереотипы. Давайте смотреть вокруг!