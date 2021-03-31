Разрешение на проведение работ по реставрации «Беседки Брата» КГИОП выдал команде в январе этого года. Процесс состоит из трех этапов, первый подразумевает составление сметы проекта — это работа реставрационной мастерской, которая требует средств. Поэтому девушки приняли решение запустить краудфандинговую кампанию — «чтобы каждый желающий мог помочь и непосредственно поучаствовать в восстановлении памятника».

«Сейчас мы собираем средства на составление сметы проекта реставрации, примерная стоимость которой 40 000 рублей. Без данного документа в реставрационной компании нам не смогут сказать полную стоимость реставрационного проекта и самой реставрации. Следующий этап — это составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте. Впереди еще много работы, но нас это не пугает!» — отмечают петербурженки.

Тем, кто поддержит проект, обещают подарки — например, открытки с надписями «Еще успеешь належаться» или «Не хорони свои мечты», шопер «Все дороги ведут на кладбище» и даже экскурсию по Смоленскому кладбищу.