«Лебеди-то, оказывается, были не одни»: краеведы объединения «Гэнгъ» случайно нашли под штукатуркой остатки плиточного фриза

В минувшие выходные краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премий «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, работали над очисткой настенной плитки с изображением лебедей в парадной дома №9 по 18-й линии Васильевского острова. И случайно нашли под штукатуркой остатки еще одного плиточного фриза — с лотосами. Привели в порядок и ту, и другую — посмотрите прямо сейчас!
«Лебеди-то, оказывается, были не одни. Нашли остатки еще одного плиточного фриза — с лотосами. Такое у нас первый раз — найти что-то совсем неизвестное прямо во время работ. Пять плиток на одной стороне и еще одна на другой. Может, сохранилось и больше — но крушить стены в поисках мы пока не будем. Пока», — поделилась участница объединения «Гэнгъ», краевед Ксения Сидорина.
Напомним, новый сезон помывок краеведы объединения «Гэнгъ» начали в апреле. 100 тысяч рублей на проведение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев — по подсчетам участников ячейки, этого должно хватить на 7-8 акций.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
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