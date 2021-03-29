«Лебеди-то, оказывается, были не одни»: краеведы объединения «Гэнгъ» случайно нашли под штукатуркой остатки плиточного фриза

«Лебеди-то, оказывается, были не одни. Нашли остатки еще одного плиточного фриза — с лотосами. Такое у нас первый раз — найти что-то совсем неизвестное прямо во время работ. Пять плиток на одной стороне и еще одна на другой. Может, сохранилось и больше — но крушить стены в поисках мы пока не будем. Пока», — поделилась участница объединения «Гэнгъ», краевед Ксения Сидорина.