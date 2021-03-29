В понедельник, 29 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор циклона «Рама», центр которого окажется в Норвежском море. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, температурный фон сегодня будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 11-13 градусов выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 30 марта, ночью умеренный, днем небольшой дождь, возможны порывы ветра до сильного. В ночное время +5…+7 градусов, днем +7…+9.

В среду, 31 марта, ночью без существенных осадков, утром и днем прогнозируются небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.