Власти Петербурга выделят почти 4 млрд рублей на ремонт поликлиник

По словам вице-губернатора, региональная программа предполагает реконструкцию, капительный ремонт зданий поликлиник и кабинетов врачей общей практики, а также дооснащение оборудованием и техникой. Долю оборудования техники со сроком эксплуатации более десяти лет планируют сократить с 32% до 10%. На модернизацию городских поликлиник до 2025 года должны выделить 21 миллиард рублей.

На выделяемые в этом году средства отремонтируют и закупят оборудование для 68 районных поликлиник, поделился он. Больше всего учреждений модернизируют в Приморском районе — 11 поликлиник, Пушкинском — 10 поликлиник и Невском — 9 поликлиник.