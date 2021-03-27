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Власти Петербурга выделят почти 4 млрд рублей на ремонт поликлиник

В 2021 году на ремонт и оснащение поликлиник власти Петербурга выделят 3,8 миллиарда рублей, а еще 1,8 миллиард рублей поступит из федерального бюджета. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам вице-губернатора, региональная программа предполагает реконструкцию, капительный ремонт зданий поликлиник и кабинетов врачей общей практики, а также дооснащение оборудованием и техникой. Долю оборудования техники со сроком эксплуатации более десяти лет планируют сократить с 32% до 10%. На модернизацию городских поликлиник до 2025 года должны выделить 21 миллиард рублей. 

На выделяемые в этом году средства отремонтируют и закупят оборудование для 68 районных поликлиник, поделился он. Больше всего учреждений модернизируют в Приморском районе — 11 поликлиник, Пушкинском  — 10 поликлиник и Невском — 9 поликлиник.

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