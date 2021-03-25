«Говоря о продолжительности отопительного сезона, мы ориентируемся исключительно на температуру наружного воздуха, и окончание сезона будет зависеть именно от погоды. Но пока еще зима продолжается и отопительный сезон тоже», — приводит 78.ru слова пресс-секретарь Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александра Антипенко.

При этом говорить о том, что отопительный сезон будет таким же продолжительным, как и прошлый, пока рано. По словам Антипенко, с учетом многолетних дат можно ожидать, что окончание отопительного сезона придется на конец апреля-начало мая. Однако в марте говорить о том, что отопительный сезон заканчивается, ещё рано.

«У нас есть норматив, на который мы ориентируемся — это среднесуточный норматив выше +8 градусов в течение минимум 5 дней, либо, наоборот, на прогноз о резком о похолодании. Пока среднесуточная температура низкая, ночью — ноль градусов, и прогноза о резком потеплении у нас нет», — добавил он.