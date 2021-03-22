В обновленный состав Общественного совета при управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти вошли «известные региональные деятели науки, культуры, образования, адвокатуры, представители общественности». Это директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер Александр Евменов, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, актер Андрей Ургант и другие почетные горожане города.

Основной целью общественного совета при управлении ФСИН является «привлечение общественности к участию в решении стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач по защите прав и законных интересов сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, осужденных и подследственных».

«Члены общественного совета на постоянной основе оказывают различную помощь и участвуют в организации и проведении торжественных мероприятий и праздников для сотрудников. Кроме того, посещают учреждения, подведомственные УФСИН, проводят для осужденных благотворительные акции, организуют концерты. Особое внимание при посещении учреждений представители Общественного совета уделяют условиям содержания подозреваемым, обвиняемым и осужденным, материально-бытовому обеспечению, медицинскому обслуживанию», — отмечет пресс-служба ведомства.