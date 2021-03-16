«Это, конечно, безобразие (иного слова не подберешь)»: Семен Михайловский — о выставке работ чиновницы Минобороны Евгении Васильевой в МАХ

По словам Михайловского, ситуация с выставкой настолько абсурдная, что напоминает рассказ Светония о Калигуле, который пообещал ввести в сенат любимого коня. «К слову, выставка Васильевой пройдет в Гипсотеке, в окружении античных гипсов», — отметил ректор Академии художеств.

Против выставки пикетируют преподаватели и студенты Академии художеств. Последние сегодня, 16 марта, встали у входа в зал гипсовых слепков, где выставлены работы Васильевой. В знак протеста они принесли портреты знаменитых художников, в том числе Ильи Репина.

В 2012 году главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. В 2015-ом она была осуждена за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества «Оборонсервиса» — предприятия, находившееся в подчинении министерства. Васильева была приговорена к 5 годам колонии, но была освобождена условно-досрочно через 34 дня.

Выставка «Весна» Евгении Васильевой откроется в Музее Академии художеств откроется 17 марта и продлится до 25 апреля 2021 года. Как говорится в пресс-релизе к выставке, «творчество Васильевой — это своеобразный эксперимент, стремление исследовать, насколько наше общество, привыкшее к более традиционной культуре, готово воспринять отраженный в этих произведениях мир». В экспозицию войдут живопись, скульптура и произведения цифрового коллажа — «вдохновляясь темой весеннего возрождения и преображения, автор создает целую галерею образов в различных техниках»