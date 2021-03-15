«Март, блин»: после теплых выходных в Петербург вернулись снегопады

«Март, блин», — пишут петербуржцы, запечатлевшие утренний снегопад. По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 марта, синоптическая ситуация будет определяться центральной частью циклона «Луис» — он «сделает погоду облачной, пройдут дожди, временами с мокрым снегом». При этом температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы — днем +2…+4 градуса, по области от 0 до +5.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 16 марта, облачная с прояснениями погода, ожидаются небольшие осадки — днем местами в виде мокрого снега и дождя. В ночное время суток от -1 до +1, днем от +2 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица. В среду, 17 марта, облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -2…-4, днем +1…+3 градуса. На дорогах местами гололедица.