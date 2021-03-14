В Музее стрит-арта на Масленицу сожгли «ВСЁ» — картонную инсталляцию Антона Польского

В Музее стрит-арта прошел необычный перфоманс на Масленицу. Во дворе пространства вместо чучела сожгли 4-метровую картонную надпись «ВСЁ» художника Антона Мейка Польского.
Перфоманс получил название «Гори оно все синим пламенем». Как пояснили в соцсетях музея, сжигание этой надписи символизирует собой прощание со всем, что давно пора простить и отпустить.
«Синий огонь в поверьях связывают с потусторонними силами. Считается, что так на болотах и кладбищах горят души нераскаявшихся грешников, поэтому выражение «гори оно синим пламенем» означает крайне затруднительное положение дел»,– отметили организаторы.
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