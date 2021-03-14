В Музее стрит-арта на Масленицу сожгли «ВСЁ» — картонную инсталляцию Антона Польского

Перфоманс получил название «Гори оно все синим пламенем». Как пояснили в соцсетях музея, сжигание этой надписи символизирует собой прощание со всем, что давно пора простить и отпустить.

«Синий огонь в поверьях связывают с потусторонними силами. Считается, что так на болотах и кладбищах горят души нераскаявшихся грешников, поэтому выражение «гори оно синим пламенем» означает крайне затруднительное положение дел»,– отметили организаторы.