В нескольких прививочных пунктах Петербурга закончилась вакцина от коронавируса

О недостатке первого компонента вакцины «Спутник V» рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга. По данным «Бумаги», речь идет о примерно 15 пунктах вакцинации. Дата поставки недостающего компонента пока не известна. Всего для первичной вакцинации доступно несколько тысяч номерков, запись ведется почти во всех районах города.

«В целом в городе есть почти 60 тысяч доз вакцины, поэтому говорить о дефиците не приходится. Люди могут спокойно переписаться в другой пункт без привязки к своему району или прийти в торговый центр», — приводит РБК заявление Комздрава.

По данным межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19, за весь период в Петербурге вакцинировано 288 855 человек. Из них 167 235 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающим итогом в Петербург поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 10 марта — 59 687 комплектов.