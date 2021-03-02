Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге в феврале снизилось почти на 47%

В феврале скорую медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и с подозрением на него оказывали 502 выездных бригады. Сохраняется тенденция к снижению объема госпитализации пациентов с ковид-ассоциированными состояниями — за минувший месяц в специализированные инфекционные стационары доставлено 9 463 пациента, что показывает снижение почти на 47 %.

Также на 46,2% отмечается снижение наблюдаемы в поликлиниках больных. Поликлиники в феврале работали в штатном режиме. «В настоящее время полностью обеспечена дополнительная потребность амбулаторного звена в транспорте. Медицинский персонал выезжал на вызовы и проводил отбор биологического материала, осуществлялась транспортировка биоматериала в лаборатории, а также перевозка амбулаторных пациентов на рентгеновскую компьютерную томографию легких и обратно», — говорится в отчете.

В январе 2021 года выполнено 795 036 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2, в феврале 2021 года — 558 644. Это на 29,7% меньше, что связано с продолжающимся общим снижением заболеваемости. За все время было сделано 7 318 734 тестов. Исследование проводят 54 лаборатории.

Продолжает снижаться количество коек для пациентов с коронавирусом, сейчас общий фонд насчитывает 6 944 мест. Койки развернуты на базе 13 городских и 4 федеральных медицинских организаций. На конец февраля были свободны 1 510 коек. Доля тяжелых больных в стационарах города в феврале в среднем была 25,4%, в январе — 24,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 227 пациентов, что на 47,5% меньше пикового значения декабря 2020 года.