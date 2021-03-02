Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге в феврале снизилось почти на 47%

Межведомственный городской координационный совет по противодействию COVID-19 в Петербурге подвел итоги февраля-2021. За прошедший месяц число госпитализаций с коронавирусом снизилось почти на 47%, отмечается снижение количества наблюдаемых в поликлиниках больных — на 46,2%.
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В феврале скорую медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и с подозрением на него оказывали 502 выездных бригады. Сохраняется тенденция к снижению объема госпитализации пациентов с ковид-ассоциированными состояниями — за минувший месяц в специализированные инфекционные стационары доставлено 9 463 пациента, что показывает снижение почти на 47 %.
Также на 46,2% отмечается снижение наблюдаемы в поликлиниках больных. Поликлиники в феврале работали в штатном режиме. «В настоящее время полностью обеспечена дополнительная потребность амбулаторного звена в транспорте. Медицинский персонал выезжал на вызовы и проводил отбор биологического материала, осуществлялась транспортировка биоматериала в лаборатории, а также перевозка амбулаторных пациентов на рентгеновскую компьютерную томографию легких и обратно», — говорится в отчете.
В январе 2021 года выполнено 795 036 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2, в феврале 2021 года — 558 644. Это на 29,7% меньше, что связано с продолжающимся общим снижением заболеваемости. За все время было сделано 7 318 734 тестов. Исследование проводят 54 лаборатории.
Продолжает снижаться количество коек для пациентов с коронавирусом, сейчас общий фонд насчитывает 6 944 мест. Койки развернуты на базе 13 городских и 4 федеральных медицинских организаций. На конец февраля были свободны 1 510 коек. Доля тяжелых больных в стационарах города в феврале в среднем была 25,4%, в январе — 24,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 227 пациентов, что на 47,5% меньше пикового значения декабря 2020 года.
Из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 в Петербурге
При сравнении индикаторов эпидемического процесса за январь и февраль 2021 года выявлено снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно. Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями в феврале уменьшилось на 46,5% по сравнению с январем.
Во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться. На 7-й календарной неделе был зарегистрирован рост недельной суммы госпитализаций взрослых на 7,6%. На 8-й неделе снижение количества суточных госпитализаций возобновилось. Отмечается также замедление в феврале скорости снижения общего количества активно больных по сравнению с январем.
В условиях неустойчивого тренда на снижение распространения инфекции решающее значение имеет активное участие населения города в массовой вакцинации.
Несмотря на снижение заболеваемости, эпидемия продолжается, и COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 350 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.
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