Петербуржцы обратили внимание на пожелтевшую воду в реках и каналах. В Смольном не видят причин для беспокойства

В комитете по природопользованию сообщили, что в течение последней недели петербуржцы несколько раз обращались по поводу пожелтевшей воды на разных реках в Петербурге. Тем не менее в Смольном не видят поводов для беспокойства. «Цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным», — отметили там.