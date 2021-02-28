Петербуржцы обратили внимание на пожелтевшую воду в реках и каналах. В Смольном не видят причин для беспокойства

Горожане заметили, что реки и каналы Петербурга окрасились в различные оттенки желтого цвета. Фотографии очевидцев появились в telegram-канале «Протестный Петербург» сегодня, 28 февраля.
Так, петербуржцы рассказали, что вода в Адмиралтейском канале приобрела ярко-желтый оттенок, а у Измайловского моста вода стала горчичного цвета. «Канал Грибоедова неожиданно стал притоком Хуанхэ. Тяжелые, желтые воды», — отмечают очевидцы.
В комитете по природопользованию сообщили, что в течение последней недели петербуржцы несколько раз обращались по поводу пожелтевшей воды на разных реках в Петербурге. Тем не менее в Смольном не видят поводов для беспокойства. «Цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным», — отметили там.
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