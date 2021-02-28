Балтийский фонд природы начал создавать безопасные для тюленей рыболовные сети

Исследователи победили в первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Стоимость проекта «Как подружить сети с морем, а рыбака — с тюленем» оценивается в 1,8 млн рублей. В его рамках они подготовят информационные материалы о пользе модифицированных рыболовных сетей и направят их в рыбопромысловые предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Мы предлагаем в тех районах залива, где вероятность встречи тюленей довольно велика, использовать для рыбного промысла мережи, у которых вход в бочку будет закрыт прочной решеткой, препятствующей заходу тюленей внутрь», — рассказала Марина Вильнер. Так, специалисты планируют вести просветительскую работу с рыболовами-любителями и рыбопромысловыми бригадами.

Авторы проекта также намерены проверить на практике модифицированные снасти и определить, действительно ли решетка не препятствует заходу рыбы в ловушку. Директор подчеркнула, что установка решеток на вход в бочку — недорогая модификация, которая доступна любому рыбопромысловому предприятию.