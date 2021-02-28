Балтийский фонд природы начал создавать безопасные для тюленей рыболовные сети

Команда благотворительной организации «Биологи за охрану природы» начала работать над проектом по спасению тюленей и морских птиц от гибели в рыболовных сетях в водах Финского залива. Об этом ТАСС сообщила директор организации Марина Вильнер.
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Фото: Shutterstock
Исследователи победили в первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Стоимость проекта «Как подружить сети с морем, а рыбака — с тюленем» оценивается в 1,8 млн рублей. В его рамках они подготовят информационные материалы о пользе модифицированных рыболовных сетей и направят их в рыбопромысловые предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Мы предлагаем в тех районах залива, где вероятность встречи тюленей довольно велика, использовать для рыбного промысла мережи, у которых вход в бочку будет закрыт прочной решеткой, препятствующей заходу тюленей внутрь», — рассказала Марина Вильнер. Так, специалисты планируют вести просветительскую работу с рыболовами-любителями и рыбопромысловыми бригадами.
Авторы проекта также намерены проверить на практике модифицированные снасти и определить, действительно ли решетка не препятствует заходу рыбы в ловушку. Директор подчеркнула, что установка решеток на вход в бочку — недорогая модификация, которая доступна любому рыбопромысловому предприятию.
Ранее самые известные петербургские тюлени Крошик и Шлиссик участвовали в испытаниях по защите тюленей от гибели в рыбацких снастях. Испытатели-добровольцы помогали подбирать оптимальный размер решетки, который защищал бы снасть от животных, но при этом устраивал бы и рыбаков.
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