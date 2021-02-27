В Ленобласти появился веломаршрут, связывающий Сосновый Бор и Шлиссельбург

В Ленобласти создали новый туристский веломаршрут, который соединяет Сосновый Бор и Шлиссельбург. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
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Фото: сайт правительства Ленинградской области
Протяженность пути составляет более 400 километров. «Так, с Ижорской возвышенности открываются захватывающие виды Финского залива, Копорской крепости, Сосновоборской атомной электростанции», — говорится в сообщении. Велосипедисты также смогут посмотреть на старинные усадьбы, посетить императорские охотничьи угодья Лисино-Корпуса и памятники Великой Отечественной войны.
Маршрут разработали АНО «Пулковская высота» при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму. Скачать его трек можно здесь.
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