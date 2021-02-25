«Собака.ru» проведет онлайн-конференцию «Петербург будущего 2021»

Вторая сессия конференции посвящена Smart City в Петербурге — от цифрового управления городом до развития «мягкой» инфраструктуры. Согласно данным исследования компании McKinsey, к концу 2020 года количество Smart Cities на всей планете возросло до 600. В международном рейтинге SmartCitiesIndex за 2019 год Петербург занимал 73 место, а в 2020 только 124. В число показателей «умных городов» входят качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда. Развитие инфраструктуры позволит интегрировать цифровые технологии в экономику и городское хозяйство.

Пандемия и кризис серьезно ускорили рост популярности инновационных технологий в сфере недвижимости в России и мире. Интерес компаний к умным технологиям мотивирован уже не только системными изменениями и инициативой со стороны государства, а тем, что в условиях неопределенности, бизнесы, которые начали процесс цифровизации раньше, находятся в выигрыше.

Спикеры сессии выяснят, как добиться синхронизации в модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройстве и повышении эффективности всего городского хозяйства, что позволит ускорить путь от точечной цифровизации и интеллектуализации отдельных сервисов и элементов инфраструктуры к полноценному Smart City. Определят значение инфраструктуры в интеграции цифровых технологий в экономику и городское хозяйство. Как распространить опыт уже работающих систем на всю систему функционирования города — от обустройства ЖКХ до пространственной организации городских территорий. А также озвучат источники финансирования «умных» городских проектов.

Модератором сессии выступит Данияр Юсупов — архитектор, урбанист, основатель архитектурной группы u:lab.spb, преподаватель кафедры урбанистики и дизайна городской среды СПбГАСУ.

Среди спикеров:

Наталья Трунова — вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие», Центр стратегических разработок

Александр Шарапов — президент Becar Asset Management

Александр Данилин — директор по решениям для государственного сектора, департамент по работе с государственными организациями ООО Майкрософт

Роман Блонов — директор департамента ИТ, дата-центр «Миран»

Антон Финогенов — заместитель генерального директора, Фонд ДОМ.РФ.

Сессия «Smart City в Петербурге: от цифрового управления городом до развития «мягкой» инфраструктуры» начнется в 12:00.