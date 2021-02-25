«Собака.ru» проведет онлайн-конференцию «Петербург будущего 2021»

4 марта в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel состоится конференция и премия «Петербург будущего 2021», прямая трансляция будет вестись на сайте sobaka.ru и в наших социальных сетях. В фокусе тем этого года — девелопмент зданий и территорий с охранным статусом, технологии умного города и proptech, развитие и повышение качества городской среды, общественных, рабочих и жилых пространств.
Первая сессия конференции «Петербург будущего 2021» посвящена городской среде — общественным и рабочим пространствам, жилым кварталам и арту в городе. Спикеры обсудят, как меняются потребности горожан и их требования к городским районам, силен ли в Петербурге запрос на гуманизацию среды. Каковы должны быть характерные черты кварталов, придающие им атрибуты безопасности и комфорта, что обеспечивает конкурентные преимущества жилой среды и возможно ли вернуть дворы в социальную городскую жизнь.
Изменила ли пандемия требования к рабочим и общественным пространствам, за счет каких решений они могут адаптироваться к функции, сезону и климату. Могут ли здания стать экологичными или эконедвижимость можно только построить. Также поднимут тему городского уличного искусства. Кто же победит — коммунальщики или художники?
Модератором сессии выступит Олег Паченков — директор центра прикладных исследований, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Среди спикеров:
Алина Черейская — сооснователь и партнер, архитектурная лаборатория SA lab
Евгений Тесля — генеральный директор Est Group
Максим Баланев — исполнительный директор, Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса
Денис Заседателев — генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»
Сессия «Городская среда: общественные и рабочие пространства, жилые кварталы, арт в городе» начнется в 10:00.
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Статуэтка "Собака.ru" для лауреатов из переработанного пластика
Вторая сессия конференции посвящена Smart City в Петербурге — от цифрового управления городом до развития «мягкой» инфраструктуры. Согласно данным исследования компании McKinsey, к концу 2020 года количество Smart Cities на всей планете возросло до 600. В международном рейтинге SmartCitiesIndex за 2019 год Петербург занимал 73 место, а в 2020 только 124. В число показателей «умных городов» входят качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда. Развитие инфраструктуры позволит интегрировать цифровые технологии в экономику и городское хозяйство.
Пандемия и кризис серьезно ускорили рост популярности инновационных технологий в сфере недвижимости в России и мире. Интерес компаний к умным технологиям мотивирован уже не только системными изменениями и инициативой со стороны государства, а тем, что в условиях неопределенности, бизнесы, которые начали процесс цифровизации раньше, находятся в выигрыше.
Спикеры сессии выяснят, как добиться синхронизации в модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройстве и повышении эффективности всего городского хозяйства, что позволит ускорить путь от точечной цифровизации и интеллектуализации отдельных сервисов и элементов инфраструктуры к полноценному Smart City. Определят значение инфраструктуры в интеграции цифровых технологий в экономику и городское хозяйство. Как распространить опыт уже работающих систем на всю систему функционирования города — от обустройства ЖКХ до пространственной организации городских территорий. А также озвучат источники финансирования «умных» городских проектов.
Модератором сессии выступит Данияр Юсупов — архитектор, урбанист, основатель архитектурной группы u:lab.spb, преподаватель кафедры урбанистики и дизайна городской среды СПбГАСУ.
Среди спикеров:
Наталья Трунова — вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие», Центр стратегических разработок
Александр Шарапов — президент Becar Asset Management
Александр Данилин — директор по решениям для государственного сектора, департамент по работе с государственными организациями ООО Майкрософт
Роман Блонов — директор департамента ИТ, дата-центр «Миран»
Антон Финогенов — заместитель генерального директора, Фонд ДОМ.РФ.
Сессия «Smart City в Петербурге: от цифрового управления городом до развития «мягкой» инфраструктуры» начнется в 12:00.
Третья, заключительная сессия конференции «Петербург будущего 2021» посвящена девелопменту в историческом городе. Спикеры обсудят особенности управления городами всемирного наследия ЮНЕСКО. Механизмы приспособления объекта культурного наследия под цели современного использования — какие городские проекты могут стать примерами успешного девелопмента исторических зданий и можно ли их мультиплицировать. А также выяснят, может ли реновация раскрыть потенциал исторического наследия и повысить качество городской среды для горожанина и для туриста.
Модератором сессии выступит Арина Довженко — партнер Borenius Russia.
Среди спикеров:
Роман Голованов — председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Сергей Макаров — председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
Ксения Шойгу — заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера г. Кронштадт
Андрей Лушников — редседатель Совета директоров, Группа компаний «БестЪ»
Евгений Герасимов — основатель, Архитектурная мастерская "Евгений Герасимов и партнеры"
Татьяна Новицкая — генеральный директор «Городъ»
Сессия «Девелопмент в историческом городе» начнется в 14:00.
Также в рамках конференции «Петербург будущего 2021» пройдет:
Дискуссия «Частные реставрации», 16:00 — 16:45
Дискуссия «Что такое быть художником сейчас», 17:00 — 17:45
Серия интервью, 18:00 — 19:00
Награждение номинантов премии «Петербург будущего», 20:00 — 22:00.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
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