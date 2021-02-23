В праздничный день посетителей в «Меге Дыбенко» эвакуировали. Предположительно, произошло задымление

Так, сегодня днем по громкоговорителю посетителей попросили покинуть ТЦ «по техническим причинам». Как пишет «Фонтанка», в ТРЦ, вероятно, произошло задымление, поскольку был объявлен «код 1000». На данный момент некоторые петербуржцы жалуются на то, что не могут попасть внутрь, а другие утверждают, что торговый центр уже открылся.