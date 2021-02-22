«Екатериноградская» и «Площадь княгини Ольги»: феминистки дали «женские» названия станциям метро Петербурга

Так, альтернативные названия получили «Петроградская» («Екатериноградская), «Площадь Ленина» («Площадь 8 Марта»), «Купчино» («Купчихино»). Станцию метро «Площадь Александра Невского» феминистки «переименовали» в «Площадь княгини Ольги», а «Купчино» — в «Купчихино».

По словам организаторов акции, они хотели таким образом повысить видимость женщин в истории. «Практически все, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. Их имена превозносятся как имена героев, великих поэтов, писателей, гениев, а великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стерты и забыты, — рассказали они.