Космонавты с МКС показали, как выглядит ночной Петербург

В официальном Instagram-аккаунте «Роскосмоса» опубликовали редкий кадр — фотографию ночного Петербурга, которая была сделана с Международной космической станции.
Автор снимка — Олег Кононенко. Ему удалось запечатлеть редкий кадр, поскольку географические координаты города не соответствуют траектории полета станции. Также в «Роскосмосе» отметили, что заметить в небе летающую МКС для петербуржца не так уж и просто. Космонавты объяснили это тем, что с Земли станцию можно увидеть, если она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, и проходит над точкой наблюдения.
«Тем не менее если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся, немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях!», — написали они.
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