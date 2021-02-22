Космонавты с МКС показали, как выглядит ночной Петербург

Автор снимка — Олег Кононенко. Ему удалось запечатлеть редкий кадр, поскольку географические координаты города не соответствуют траектории полета станции. Также в «Роскосмосе» отметили, что заметить в небе летающую МКС для петербуржца не так уж и просто. Космонавты объяснили это тем, что с Земли станцию можно увидеть, если она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, и проходит над точкой наблюдения.