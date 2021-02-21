На месте клуба «Тоннель» в сквере Виктора Цоя появится бассейн

Как уточнил Громов, сейчас бункер выведен из объектов гражданской обороны и передан спортивной школе «Радуга». Бассейн будет находиться под землей и станет второй площадкой детской спортивной школы плавания «Радуга». В нем смогут плавать спортсмены с ограниченными возможностями. «Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя», – сказал Иван Громов.



Кроме того, в 2021 году также планируют закончить благоустройство сквера: здесь установят малую архитектурную форму, которая свяжет сквер с фигурой самого музыканта. «Художники предлагают различные варианты, мы выбираем», – добавил Громов.