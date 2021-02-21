На месте клуба «Тоннель» в сквере Виктора Цоя появится бассейн

В бывшем бомбоубежище в сквере Виктора Цоя построят бассейн. Раньше здесь располагался легендарный клуб «Тоннель». Об этом рассказал «Петербургскому дневнику» глава администрации Петроградского района Иван Громов.
Как уточнил Громов, сейчас бункер выведен из объектов гражданской обороны и передан спортивной школе «Радуга». Бассейн будет находиться под землей и станет второй площадкой детской спортивной школы плавания «Радуга». В нем смогут плавать спортсмены с ограниченными возможностями. «Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя», – сказал Иван Громов.
Кроме того, в 2021 году также планируют закончить благоустройство сквера: здесь установят малую архитектурную форму, которая свяжет сквер с фигурой самого музыканта. «Художники предлагают различные варианты, мы выбираем», – добавил Громов.
Напомним, в августе 2019 года бункер на Зверинской улице засыпали песком – раньше в нем располагался культовый клуб Tunnel, где собирались все любители электронной музыки. Его уникальность заключалась в том, что это был один из первых клубов, где можно было послушать западную электронную музыку.
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