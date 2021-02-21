«Газпром» выделит на строительство аэропорта «Левашово» 41 млрд рублей. Он будет вторым в городе

По данным издания, «Газпром инвест» заключает контракт с единственным поставщиком на строительство транспортного объекта. В общей сложности будет потрачено 40,839 млрд рублей. Из них 6,5 млрд освоят в 2022 году, 25,1 млрд — в 2023-м и 9,2 млрд — в 2024-м. Полностью сдать объект должны в ноябре 2024 года.