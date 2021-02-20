Как ахитектор «Бюро 11» и выпускница классической гимназии превратила свою школу в современное учебное пространство

Об опыте «Бюро 11»

Мы с Сашей вместе учились в МАРХИ и основали «Архитектурное бюро 11» в 2011 году. В Петербурге мы построили несколько баров и ресторанов: «Бар 76», «Ласточки», «рюмочную в Бутылке» на острове Новая Голландия, Seafood на Рубинштейна, «Тихий ход» на Большой Морской, участвовали в реконструкции зданий в городе.

О связи с 610-й школой

Я сама окончила Классическую Гимназию в 2000-м году. Это необычная школа: там учат греческий и латынь, а математику преподают на университетском уровне. Туда поступают с пятого класса (раньше — с шестого), гимназия занимает 99% времени. Иногда учиться было интересно, иногда — очень сложно. В какой-то момент меня чуть не выгнали. Из 610-й выпускаются ученые, филологи, переводчики, журналисты, а я выбрала профессию архитектора и не очень вписывалась.

Сейчас в гимназии учится моя дочь. У меня близнецы, и сын предпочел учиться в другой школе. Учеба в 610-й требует особого склада ума, это не всем подходит, и правильно, что есть разноплановые вступительные экзамены. Я дочь не агитировала, скорее наоборот: рассказала известные мне несчастные истории — как дети не справлялись, как вынуждены были уйти. Но она была настроена решительно: два года готовилась, читала книги из списка. Я в свое время вообще не готовилась к поступлению.

Школа стала другой: отношения преподавателей с детьми гораздо демократичнее, кажется, что намного больше свободы. Заходишь в класс, а там у половины синие волосы и подведены стрелки — раньше так было нельзя.