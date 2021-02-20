Как ахитектор «Бюро 11» и выпускница классической гимназии превратила свою школу в современное учебное пространство

Большинство петербургских школ по-прежнему выглядят, как темные постсоветские помещения, в которых нет места современным архитектурным решениям. Один из редких примеров нового подхода к ремонту в учебном заведении — Классическая Гимназия на Малом Проспекте Петроградской стороны. Авторы проекта преобразования — «Архитектурное бюро 11» Анны Дельгядо и Александры Янкевич, а также сами ученики 610 школы. «Собака.ru» Анна рассказала, как это стало возможно.
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Анна Дельгядо и Александра Янкевич
Об опыте «Бюро 11»
Мы с Сашей вместе учились в МАРХИ и основали «Архитектурное бюро 11» в 2011 году. В Петербурге мы построили несколько баров и ресторанов: «Бар 76», «Ласточки», «рюмочную в Бутылке» на острове Новая Голландия, Seafood на Рубинштейна, «Тихий ход» на Большой Морской, участвовали в реконструкции зданий в городе.
О связи с 610-й школой
Я сама окончила Классическую Гимназию в 2000-м году. Это необычная школа: там учат греческий и латынь, а математику преподают на университетском уровне. Туда поступают с пятого класса (раньше — с шестого), гимназия занимает 99% времени. Иногда учиться было интересно, иногда — очень сложно. В какой-то момент меня чуть не выгнали. Из 610-й выпускаются ученые, филологи, переводчики, журналисты, а я выбрала профессию архитектора и не очень вписывалась.
Сейчас в гимназии учится моя дочь. У меня близнецы, и сын предпочел учиться в другой школе. Учеба в 610-й требует особого склада ума, это не всем подходит, и правильно, что есть разноплановые вступительные экзамены. Я дочь не агитировала, скорее наоборот: рассказала известные мне несчастные истории — как дети не справлялись, как вынуждены были уйти. Но она была настроена решительно: два года готовилась, читала книги из списка. Я в свое время вообще не готовилась к поступлению.
Школа стала другой: отношения преподавателей с детьми гораздо демократичнее, кажется, что намного больше свободы. Заходишь в класс, а там у половины синие волосы и подведены стрелки — раньше так было нельзя.
О том, как «Бюро 11» занялось проектом школы
В 2019 году мы участвовали в конкурсе инициативного бюджетирования «Перемена» — вместе с детьми работали над проектами благоустройства Петроградского района и 86 школы. После этого с нами связался директор 610-й Сергей Владимирович Бурячко и сказал: «Нам как раз нужно делать ремонт, приходите к нам». Сомнений, заниматься этим или нет, не было. Мы сразу сказали, что хотели бы работать над проектом вместе с учениками, и нам разрешили. Дети — тоже наши заказчики, было ценно услышать их. 20 лет назад такой формат сложно было представить. А я вижу по своим детям и школьникам, с которыми я проводила воркшоп, — для них очень важно участвовать в принятии решений
Как дети стали соавторами проекта
Мы с директором и школьным психологом составили 10 вопросов детям. Спрашивали, сколько времени они проводят в школе, чего им не хватает, что нужно в библиотеке, классах, коридорах. В конце анкеты просили их, если они хотят принять участие в проектировании, подписаться и приходить на встречи. И они пришли — человек 10-15. Мы собрали их идеи и желания, обсуждали все вплоть до цвета стен.
Некоторые элементы мы не планировали делать, — например, школьники попросили душевую. А еще теперь установлены бойлеры на всех этажах — раньше не было горячей воды. Один из самых популярных запросов среди школьников — баки для раздельного сбора, вторсырье они готовы сами сортировать и сдавать. Дети хотели места для сидения в коридорах, но по пожарным нормам там нельзя было установить никаких скамеек. Поэтому мы сшили лиразные пуфы — на них можно сидеть, а можно строить из них замки. Мы встречались в классах, продолжали обсудление в чате Telegram, даже устраивали голосование за разные варианты плитки.
Реализация проекта
Дальше была битва с импортозамещением и бюджетными закупками. Нужно было лавировать между реальными возможностями, устаревшими нормами и нашим с детьми проектом. В какой-то момент казалось, что ничего не выйдет, это не коммерческая недвижимость. Здесь другие правила игры и всего три месяца лета на реализацию. Но строительная бригада работала быстро и аккуратно.
Деньги были выделены из городского бюджета, и их, конечно, не хватило: на эту сумму можно было построить два ресторана. При этом нужно было полностью поменять почти все, кроме несущих конструкций — ремонта в школе не было давно, а здание построено в 1937 году. Чтобы сделать школу светлее, нам нужно было работать с пространством. Мы снесли картонные перегородки, установленные в 1990-е, и на их место поставили стеклянные раздвижные двери. Номера классов и навигацию сделали из витражной пленки на стекле — в солнечный день она дает желтые блики на полу коридора. В самой библиотеке нам разрешили создать цельную конструкцию из фанеры
Еще получилось найти компромисс: дети все время хотели сидеть на подоконниках, а учителя им запрещали. Мы придумали сделать оконные ниши немного ниже окна — чтобы можно было как бы сидеть под окнами, но этом не на подоконниках. Школьники придумали к этим скамейкам сделать столики на колесиках, которые можно было бы прикатывать и делать уроки — это получилось сделать.
Директор предложил нестандартные парты: ушли от сдвоенных и перешли на английские — одиночные и легкие. Их можно расставлять по-разному: в каких-то классах они стоят кругом, в каких-то — квадратом, а где-то их поставили по две и сидят, как раньше. В классе химии появились шкафчики в виде таблицы Менделеева.
Реакция детей и сотрудников
Когда проект уже реализовывали, и я скидывала ученикам фотографии в Telegram, они писали: «Не может быть: то, что мы придумывали, действительно появится». Потом, правда, написали мне список замечаний, и не все до сих пор реализованы. Кажется, в целом они довольны — моя дочь говорит, что в седьмом классе обсуждают, что нужно обязательно сдать греческий, чтобы хотя бы годик поучиться в старшем здании. Недовольны библиотекари. Им не хватило полок и не нравится фанера, хотя мы заранее с ними все обсуждали. Мы библиотекарями тоже не очень довольны — договаривались, что читальный зал станет коворкингом и будет доступным, а они сразу закрыли вторые двери на ключ и после 16 туда невозможно попасть.
Продолжение работы и масштабирование этого опыта
Сейчас мы продолжаем работу над проектом. Летом, надеюсь, будут реализованы первый и второй этажи гимназии и благоустройство школьного двора, если хватит денег. Там нужно сделать волейбольную площадку, мы придумали качели под деревьями.
Мне бы хотелось, чтобы школы и поликлиники заказывали проекты архитекторам, это должно стать нормой. В любой бюджет можно вписать остроумные решения. Важно маленькими кусочками менять городскую среду.
Нам повезло, потому что в классической гимназии прогрессивное руководство, у них есть смелость делать что-то новое. Одно дело — запустить обычную бригаду строителей, которая будет решать проблемы типовыми методами. Совсем другое — мучиться с оригинальным проектом и его реализацией. Но дети так много времени проводят в школах! Это не камеры хранения — они приходят туда каждый 11 лет подряд. Раньше классическая гимназия была обычным советским пространством. Жизнь у детей очень сложная, и мне хотелось сделать ее полегче. Мы старались добавить как можно больше света — чтобы было психологически проще справляться с большими нагрузками в нашем суровом северном климате.
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