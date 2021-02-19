Четвертый сезон «Открытого лектория» стартует 1 марта в Павильоне на острове Новая Голландия. В 2021 году проект включает десять направлений:

Киноклуб журнала «Сеанс». Куратор: кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Цикл лекций Музея современного искусства «Гараж». Куратор: кандидат искусствоведения, куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Лазарева.

Лекции по краеведению. Куратор: журналистка, специальный корреспондент интернет-газеты The Village, соавтор книги «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями» Юлия Галкина.

Архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия». Куратор: архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов.

Лекторий о науке и технологиях Университета ИТМО. Куратор: директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дарья Денисова.

Лекции по графическому дизайну. Кураторы: дизайн-департамент Новой Голландии.

Лекторий «Новая социальная реальность». Кураторы: издание «Такие дела».

Лекции по философии. Куратор: независимый арт-критик и философ Алла Митрофанова.

Программа лекций об академической музыке. Независимый куратор образовательных программ по

академической музыке, приглашённый преподаватель в Российской академии театрального искусства, направление «коммуникации в культуре», экс-специалист по маркетингу Петербургской филармонии имени Шостаковича Нина Иванова.

Лекторий журнала «Театр». Куратор: театровед и театральный критик, кандидат искусствоведения главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

Лекции в рамках программы продлятся на Новой Голландии до октября 2021 года, вход на все события бесплатный по предварительной регистрации. До отмены ограничений по коронавирусу лекции будут проходить с безопасной рассадкой и ограниченным количеством слушателей.

«Цель «Открытого лектория» — продвижение качественных образовательных инициатив среди широкой аудитории посетителей Новой Голландии, интеллектуальный досуг в доступной и развлекательной форме. Направления лектория выбраны таким образом, чтобы охватить интересы разных возрастов и групп. Это возможность в неформальной обстановке послушать специалистов и преподавателей из самых разных областей, не имея студенческого билета», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Новой Голландии.