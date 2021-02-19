Подозреваемый в совершении тайного хищения сумочки — 22-летний уроженец Республики Карелия. Безработный мужчина зашел в центральный зал Московского вокзала, чтобы погреться. В это время он обратил внимание на пару, которая перед отправлением поезда решила посетить кафе. Молодые люди буквально на несколько минут отошли от своих вещей, чтобы рассчитаться за обед. Этим моментом решил воспользоваться злоумышленник.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина совершил кражу женской сумочки и покинул вокзал. Часть личного имущества он присвоил себе, а сумку с паспортом и запиской с комплиментами и извинениями оставил в ближайшем метро. Часть похищенного сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у него дома, остальным мужчина успел воспользоваться по своему усмотрению.