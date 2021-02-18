Открытое обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову направила инициативная группа жителей исторического центра города. Они указывают на несоблюдение норматива обеспеченности петербуржцев зелеными насаждениями — это 6 квадратных метров на человека. По их словам, сейчас уровень обеспеченности составляет чуть более 4,5 квадратных метов. В МО Владимирский — 1,06, а в МО Лиговка-Ямская — 2,45.

Петербуржцы просят расширить сад Сан-Галли на Лиговском проспекте за счет прилегающих территорий бывшего чугунолитейного и механического завода. В первом квартале 2021 года финский концерн EKE Group планирует начать здесь строительство трех бизнес-центров и гостиницы — по адресу Лиговский проспект, 60-62. Они предлагают властям Петербурга выкупить земельные участки или обменять их на другие.

Как считают петербуржцы, здания высотой в 9 этажей нарушат перспективу Лиговского проспекта и сложившуюся малоэтажную окружающую застройку. Также «угрожает сохранению целостности архитектурного облика центра» согласование строительство «стеклобетонных прямоугольников» на месте снесенных исторических малоэтажных зданий. Кроме того, личный транспорт сотрудников и клиентов, туристические автобусы и автомобили посетителей гостиницы станут «новой серьезной нагрузкой для и так уже перегруженного района города».