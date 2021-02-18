Петербуржцы просят властей города расширить сад Сан-Галли на Лиговском проспекте. Сделать это предлагают за счет прилегающих к саду территорий бывшего чугунолитейного и механического завода, прекратившего свою деятельность более 25 лет назад. В начале 2021 года финский концерн планирует начать их застройку — там возведут три бизнес-центра и гостиницу.
Открытое обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову направила инициативная группа жителей исторического центра города. Они указывают на несоблюдение норматива обеспеченности петербуржцев зелеными насаждениями — это 6 квадратных метров на человека. По их словам, сейчас уровень обеспеченности составляет чуть более 4,5 квадратных метов. В МО Владимирский — 1,06, а в МО Лиговка-Ямская — 2,45.
Петербуржцы просят расширить сад Сан-Галли на Лиговском проспекте за счет прилегающих территорий бывшего чугунолитейного и механического завода. В первом квартале 2021 года финский концерн EKE Group планирует начать здесь строительство трех бизнес-центров и гостиницы — по адресу Лиговский проспект, 60-62. Они предлагают властям Петербурга выкупить земельные участки или обменять их на другие.
Как считают петербуржцы, здания высотой в 9 этажей нарушат перспективу Лиговского проспекта и сложившуюся малоэтажную окружающую застройку. Также «угрожает сохранению целостности архитектурного облика центра» согласование строительство «стеклобетонных прямоугольников» на месте снесенных исторических малоэтажных зданий. Кроме того, личный транспорт сотрудников и клиентов, туристические автобусы и автомобили посетителей гостиницы станут «новой серьезной нагрузкой для и так уже перегруженного района города».
Из обращения петербуржцев к губернатору Александру Беглову и председателю ЗакСа Вячеславу Макарову:
Единственный от Обводного канала до площади Восстания сад Сан-Галли, расположенный рядом с планируемой стройкой очередных бизнес-центров и гостиницы между домами 60-62 и 64-66, является популярной у жителей округов Лиговки-Ямской и Владимирского зоной отдыха. Большая часть небольшого сада, также являющегося объектом культурного наследия, в случае строительства 33 метровых зданий вовсе не увидит солнечного света.
На территории сада сейчас из рекреационной инфраструктуры есть только скучная детская площадка для самых маленьких детей, а также городошный корт, который не является общедоступным для всех граждан. Мы убеждены в необходимости расширить сад Сан-Галли на территорию планируемого строительства: за счет выкупа земельных участков или их мены. Тем самым будет не только увеличена зона отдыха, обеспечен комфорт жителей Центрального района, но и сделан значительный вклад в будущее нашего города и здоровье его жителей.
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