В Петербурге госпитализирован Михаил Боярский

О госпитализации Боярского пишет Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на супругу актера. Точный диагноз врачи устанавливают в настоящий момент, коронавирус не подтвержден — 10 дней назад Боярский получил прививку. «Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — сообщила Лариса Луппиан.

Михаил Боярский в создании, по телефону говорит, что у него все в порядке.

По предварительной информации, у Боярского неуточненная пневмония. Экспресс-тест на коронавирус также показал отрицательный результат. «У него была температура и слабость. Он не в ковидном отделении лежит. Возможно, это реакция на погоду, мы не знаем. Он обследуется. Звонит и проклинает, что жена отправила его в больницу», — приводит 78.ru слова Ларисы Луппиан.