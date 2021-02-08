Ситуация с коронавирусом в Петербурге позволяет возобновить диспансеризацию

«Комитет по здравоохранению собирается инициировать вопрос о возобновлении диспансеризации в Петербурге. Она была приостановлена 14 ноября 2020 года в связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Теперь ситуация стабилизировалась. Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь — онкологических и сердечно-сосудистых», — сообщил Лисовец.

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, на минувшей неделе в стационары города поступило почти на 17% меньше пациентов с коронавирусом, чем неделей раньше. Остается свободными 43,3% коек для COVID-19. На сегодняшний день в числе первоочередных задач — «обеспечить в самые короткие сроки обратное перепрофилирование части инфекционных коек».

Также Петербург продолжает наращивать темпы вакцинации. На прошлой неделе они достигни максимума 4 февраля — было выполнено за сутки 9 649 прививок, из них 7 841 первым компонентом. Сегодня, 8 февраля, будет завершена развозка поступившей в Петербург вакцины. «Готовимся заключить новое соглашение с Минздравом России об открытии еще 28 пунктов вакцинации», — резюмировал Лисовец.

Напомним, ранее главный внештатный специалист-онколог Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Гладышев сообщил о падении выявляемости рака в 2020 году. Причина в приостановке диспансеризации из-за пандемии коронавируса. В 2019 году профилактические осмотры прошли 1,8 миллиона петербуржцев, тогда как в 2020-ом — только около 1 миллиона.