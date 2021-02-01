По словам Гладышева, количество выявленных случаев злокачественных новообразований в 2020 году снизилось на 3,5 тысячи по сравнению с 2019 годом — 20 224 против 23 732. Выявляемость рака на первой стадии в период пандемии также упала — почти на 2 тысячи случаев.

Причина сокращения выявляемости рака в Петербурге — в приостановке диспансеризации из-за пандемии коронавируса. В 2019 году профилактические осмотры прошли 1,8 миллиона петербуржцев, тогда как в 2020-ом — только около 1 миллиона.

«Причина сразу на поверхности лежит, потому что ранние стадии и вообще любые злокачественные образования выявляются, прежде всего, в ходе диспансеризации на этапе отсутствия каких-либо симптомов заболевания», — заявил главный внештатный специалист-онколог Петербурга.

Число госпитализированных с онкологией петербуржцев также сократилось. Примерно на 10 тысяч по сравнению с 2019 годом — с 45,5 тысяч до 35,5. «Безусловно, эти больные придут к нам, но чуть позже, мы ожидаем повышение количества пациентов третьей-четвертой стадии, к сожалению», — отметила главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

Несмотря на это, пандемия смогла стимулировать рост выявления рака легких. На ранних стадиях его обнаруживают у пациентов с подозрением на коронавирус. Им делают рентгенографическое обследование легких, а также компьютерную томографию, при которых также обнаруживают злокачественные образования.