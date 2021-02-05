В Петербурге пройдет маркет-вечеринка Art Custom Market об искусстве, музыке и устойчивом развитии

В зале «Перспектива» под виниловый звук развернется зона маркета с upcycling-брендами, одеждой и аксессуарами кастомных дизайнеров, выступающих за устойчивое развитие. В том числе петербургский проект «Перебор», авторы которого находят и перебирают, перешивают, перекрашивают и преобразуют в новое уже созданную одежду.

В зале «Погружение» сыграют модулярный лайв, откроют интерактивный лекторий и представят работы различных деятелей современного и уличного искусства — Keobster, Super, Aroe, Samek, Dusto, Eshka & Bondanya, Ynchez, A. Piton, МИРЧ, Tonyplus, KA и Edgar Invoker.

В «Партерном» зале под диджей-сеты развернут свою работу тату-мастера, с которыми можно будет обсудить собственный эскиз или выбрать готовый — Zakolistattoos, Ялта1970, Эрик Железка, Vitattoz и Meatsheet. За оформление пространства возьмутся медиа художники и аналоговый артист CYBER SARY.

В рамках Art Custom Market сыграют с диджей-сетами выступят Aleksandr Kleinenberg (Finland), Nikita Prokhorsky (Moscow), Iggaz, Elias, Lucitum, Samek, Synchron (Moscow), Shineofsheet, Mioristik, Msamekone, Napirelly, Vetrov, Roos B2B Jared Letov, Patalakh, Finito, Maérr, Naime, Tenesista, Nescin и Feranful.

На втором этаже будет проходить церемония с чайным мастером, который покажет все тонкости чайного искусства. Также будет работать вегетарианская и веганская кухня. Главной целью Art Custom Market — объединение творческих и открытых людей, которые смогут создавать более масштабные и уникальные проекты, нацеленные на устойчивое развитие.

Art Custom Market пройдет 6 февраля в Fusion Club на набережной канала Грибоедова, 7. Начало в 12:00.