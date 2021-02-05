Петербуржец добился выплаты 2 миллионов рублей за гибель дочери в 2015 году в авиакатастрофе над Синаем

Гражданское дело по иску Ивана Петрюка к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» рассматривал Петродворцовый районный суд Петербурга. Петрюк обратился в суд с иском о возмещении материального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил. Сумма возмещения будет выплачена, а вместе с ней — 40 тысяч рублей понесенных издержек.

Катастрофа А321 над Синайский полуостровом произошла 31 октября 2015 года и стала одновременно крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самолетов семейства Airbus A320. Самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября утром вылетел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров — воздушное судно рухнуло в центральной части Синая.

На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. 17 ноября ФСБ России сообщила, что причиной трагедии стал теракт — на борту судна взорвалась бомба. После трагедии с начала ноября 2015 года Россия прекратила авиасообщение с Египтом.