Сколько солнечных часов было в Петербурге в январе 2021 года? Рассказал главный синоптик города

По словам Колесова, в течение всего января солнце заглядывало в Петербург в совокупности на 9,8 часа, а в третьей декаде месяца его в городе вообще не было. Это связано с тем, что солнечно бывает в холодную погоду — а в январе была только одна морозная неделя.

«Это очень мало. Конечно, были годы, когда солнце светило и по шесть часов, но чаще — в районе 20 часов или около того. Экстремальные значения за последние 20 лет — 28 часов», — приводит «Бумага» слова Колесова.

Напомним, 2020 год в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Зимы как таковой не наблюдалось, весна и лето прошли со средними температурными значениями, отличилась высокими показателями и осень.