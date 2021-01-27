В Петербурге появился новый памятник живой природы. Это 300-летний дуб на Елагином острове

Дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531 и присвоили статус памятника 21 декабря 2020 года. Для этого дерево «навестила» комиссия — специализированное оборудование позволило оценить физическое состояние дуба и его ценность. Среди критериев, по которым проводили оценку, значился «величественный внешний вид дерева», размеры ствола и кроны, возраст и отсылки к историческим фактам или легендам.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове, история дуба тянется в глубины веков. Предположительно, дерево высажено более 300 лет назад первым владельцем острова — Петром Шафировым, вице-канцлером Петра I.

«Обследование показало, что дуб вполне здоров и жизнеспособен, что, несомненно, большая радость, так как это живой памятник городской природы и одно из самых красивых и старых деревьев в Санкт-Петербурге. В силу своей красоты и возраста, дерево вызывает у людей повышенное внимание. Для сохранности дуба, вокруг установлено ограждение и табличка с информацией о новом почтенном статусе дерева – памятнике живой природы всероссийского значения», — отметили в парке.