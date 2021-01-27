«Ежедневно привозила по 400 литров невской воды, чтобы вымыть бегемотиху»: Ленинградской зоопарк вспоминает, как спасали животных в годы Блокады

Для прокорма животных в блокадные годы сотрудники Ленинградского зоопарка собирали все, что могли найти — шишки, желуди, рябину. Зачастую приходилось разваривать опилки до состояния каши и в таком виде давать животным. Так кормили и антилопу нильгау по кличке Маяк. Он прожил в зоопарке до 1952 года.