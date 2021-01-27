«Ежедневно привозила по 400 литров невской воды, чтобы вымыть бегемотиху»: Ленинградской зоопарк вспоминает, как спасали животных в годы Блокады

Сегодня, 27 января, исполняется 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Все блокадные годы свою работу продолжал городской зоопарк. Сотрудники, несмотря на тяжелейшие условия, жуткий голод, отсутствие воды и отопления, продолжали спасать животных. Ленинградский зоопарк вспоминает, как это было.
Бегемоту Красавице пережить военное время помогала смотрительница Евдокия Ивановна Дашина. Ежедневно она привозила до 400 литров невской воды, чтобы вымыть бегемотиху и приготовить для нее пищу. Красавица прожила в зоопарке до 1951 года.
Медведь Гришка в блокадные годы, еще будучи медвежонком, выступал для детей в Театре зверей. Он прожил в Ленинградском зоопарке до 1970 года.
История тигра Котика началась еще до войны. От котят отказалась тигрица и малышей выкормила собака по кличке Альма. К сожалению, как отмечают в зоопарке, даты жизни тигра неизвестны.
В отсутствие мяса сотрудникам Ленинградского зоопарка приходилось старые шкурки животных растительной смесью, а затем зашивать их, чтобы заставить поесть хищников. Именно так удалось спасти черного грифа Верочку. Она прожила в зоопарке до 1962 года.
Для прокорма животных в блокадные годы сотрудники Ленинградского зоопарка собирали все, что могли найти — шишки, желуди, рябину. Зачастую приходилось разваривать опилки до состояния каши и в таком виде давать животным. Так кормили и антилопу нильгау по кличке Маяк. Он прожил в зоопарке до 1952 года.
Каким был последний ленинградский слон? Вот история Сюна — «иммигранта, поп-звезды и убийцы». Вьетнамский слон полжизни провел в Ленинграде, он намного пережил членов своей семьи, убил человека и последние десятки лет провел за решеткой.
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