По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, первый астероид пролетит мимо Земли уже завтра, 28 января, и максимально приблизится к планете в 07:12 по московскому времени. Астероид 2021 BZ будет находиться на расстоянии равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны — примерно 2,2 миллиона километров. Размеры космического тела оцениваются в 29-65 метров.

Следующий астероид можно будет искать в небе в пятницу, 29 января. Еще более крупный 2021 AG7 размером от 47 до 110 метров приблизится к планете в 11:50 по московскому времени на расстояние, в 11 раз превышающее дистанцию от Земли до Луны. В этот же день в 22:37 по Москве на еще большем удалении от Земли пролетит астероид 2021 AF7 размерами от 24 до 53 метров.