Видео дня: лед уходит из Петербурга через дамбу

Вероятно, лед «обиделся» на погоду — последняя неделя января отличится аномально высокими температурами воздуха, почти мартовскими. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 27 января, температура воздуха в течение суток от -1 до +1 градуса.

По прогнозам на ближайшие дни, тепло продержится в Петербурге до выходных. В пятницу, 28 января, температура воздуха в течение суток 0…-2, в а субботу, несмотря на небольшой мокрый снег и от -1 до -3 градусов в ночное время, днем воздух прогреется до 1 градуса выше «нуля».

Что касается петербургской дамбы, то уже завтра ее ждут технические работы. Дирекция комплекса защитных сооружений информирует о проведении техобслуживания плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. С 09:00 до 18:00 27 января затвор будет поднят в положение «закрыто» и на сооружении проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления.

На автомобильное движение по мосту судопропускного сооружения С-2 работы не повлияют, оно будет осуществляться в штатном режиме.