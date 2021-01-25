На европейскую часть России надвигается рекордное тепло. Погоду обещают почти мартовскую

По прогнозу Гидрометцентра, дневные температуры почти на всей территории Европейской России на этой неделе будут превышать норму на 10-14 градусов, что больше характерно для конца марта-начала апреля. «Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие… Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда.

Теплый фронт идет с воздушными массами со стороны Средиземного моря и частично из субтропиков Атлантики. «Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», — пояснил Вильфанд.

Прогнозируемые температуры аномальны, так как в последние дни января и первые февраля на европейской части России зачастую бывают самыми холодными за всю зиму. «Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», — добавил глава Гидрометцентра.

В Петербурге последняя неделя января также обещает быть теплой. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 25 января, в городе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси, ветер юго-восточный и южный умеренный, воздух прогреется до 1-3 градусов выше нуля.

Во вторник, 26 января, облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов, днем +1..+3. На дорогах местами гололедица. В среду, 27 января, температура воздуха в течение суток от +1 до -1 градуса. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах местами гололедица.