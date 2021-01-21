Стало известно, когда завершится реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади

С 2018 года в Петербурге проводится комплексная реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Завершить работы и открыть монумент планируется к осени 2021 года.
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Фото: Shutterstock.com
По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, основной объем работ по благоустройству прилегающий к памятнику территории, который запланирован на этот год, можно выполнить только в агротехнический сезон, завершить саму реконструкцию планируют до окончания сезона — к осени.
Памятник Николаю I был создан архитектором Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова по заказу Александра II в память о его отце. Он представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в парадном мундире Кавалергардского полка и верхом на коне.
С момента установки в 1859 году памятник ни разу не реставрировался комплексно, проводившиеся на протяжении ХХ века ремонтные и реставрационные мероприятия носили в основном локальный характер и затрагивали отдельные элементы. В начале 2000-х состояние памятника было признано аварийным.
Для составления максимально полной картины устройства и состояния монумента проводились радиолокационное, геодезическое и ультразвуковое обследования, зондирование, капиллярная дефектоскопия. Четыре барельефа с постамента, рассказывающие о ключевых событиях правления Николая I, были вывезены для реставрации в мастерские. Работы по восстановлению самой статуи, орла и четырех аллегорических фигур проводились на месте.
«Собака.ru» показывала, как выглядет памятник Николаю I перед началом реставрации.
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