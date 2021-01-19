Как рассказал фотограф Александр Спиридонов, который интересуется северным сиянием уже два года, явление можно отследить через специальное приложение. С его помощью фотограф впервые отправился на охоту за свечением — 27 сентября 2019 года на Ладожское озеро. Спустя время Спиридонов расширил географию и даже несколько раз летал в Мурманск на одну ночь, чтобы сделать красивые фотографии.

«Единственный минус — это вечное опоздание к первому пику сияния, а он всегда самый динамичный, пока солнце еще на минимуме цикла находится, но обычно потом тоже нормально сияет. Вот надеюсь в 2023-2024 годах снять сияние прямо над Петропавловской крепостью и прочими достопримечательностями. За эти пару лет я стал разбираться в этом вопросе не хуже астрофизиков. Мы сами отслеживаем появление пятен на солнце, следим за корональными дырами, сами пишем прогнозы на сияния», — рассказал Piter.TV о своей охоте Спиридонов.

Фотограф Дамир Ялышев в свою очередь увлекается северным сиянием с 2013 года. Впервые он увидел всполохи в вечернем небе над своей дачей на севере Ленинградской области. «Я думал, сияния можно наблюдать только на Крайнем Севере. Несколько часов незабываемого зрелища, сияло во все небо», — делится фотограф. С серьезными трудностями во время охоты на северное сияние Ялышев не сталкивался. Единственное, отмечает фотограф, это сияния в зените — в эти моменты возникают сложности с камерой, поэтому приходится менять ракурсы и задирать ее.

Самые популярные места для охоты за северным сиянием под Петербургом по версии фотографов. Это дуб в Ириновке, Осиновец и станция Ладожское озеро, озеро Большое во Всеволожске, Пятиречье в Приозерском районе.