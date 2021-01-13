РЖД вновь запускает бесплатные поезда до снежных трасс Ленобласти «Лыжные стрелы»

«Лыжные стрелы» будут курсировать по двум направлениям из Петербурга в Ленинградскую область 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14, 20 марта 2021 года. Получить бесплатные билеты на поезда можно в отделах физической культуры и спорта районных администраций города.

В направлении станции «Шапки» поезд отправится с Московского вокзала в 10:25, сделает остановку на станции «Колпино» в 10:51–10:52 и прибудет на конечную в 11:47. Обратный поезд отправится со станции «Шапки» в 15:35, сделает остановки на станциях «Колпино» в 16:29–16:30 и «Обухово» в 16:41–16:42, а после прибудет на Московский вокзал в 16:54.

В направлении станции «Орехово» поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10 и прибудет на конечную в 10:40. Обратный поезд отправится со станции «Орехово» в 15:15, сделает остановку на станции «Девяткино» в 16:10–16:13 и прибудет на Финляндский вокзал в 16:33.