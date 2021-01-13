Реставрация Анненских укреплений в Ленинградской области начнется в 2022 году

Анненские укрепления ─ памятник русского оборонного зодчества, названное Корона Святой Анны в честь императрицы Анны Иоанновны. На сегодняшний день в собственности Ленинградской области находятся три объекта, входящие в комплекс Анненских укреплений ─ пороховой погреб, инженерный дом и Кордегардия, передача которых состоялась в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

Проект реставрации Кордегардии планируется подготовить в 2021 году, в 2022-ом — начать работы. По завершении реставрации в караульном здании Анненских укреплений разместится музей истории крепости Корона Святой Анны, который станет подразделением Выборгского музея-заповедника.

Конкурсы на проекты реставрации порохового погреба и инженерного дома будут объявлены также в 2021 году, но позднее. После завершения работ в этих зданиях Анненских укреплений откроются музейные пространства.

По словам председателя Комитета по сохранению культурного наследия и бывшего генерального директора Выборгского замка Владимира Цоя, в целом необходимо провести масштабную работу по инвентаризации всех объектов, входящих в состав Анненских укреплений. Сделать это планируют совместно с областным муниципалитетом и Росимуществом.