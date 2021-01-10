«С каждым днем все холоднее»: в воскресенье в Петербурге ожидается усиление морозов

Сегодня в городе похолодает до -14, а в Ленобласти — до -17. Как отметил синоптик, такие значения на 8-9 градусов ниже климатической нормы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с, а атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.