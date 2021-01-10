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«С каждым днем все холоднее»: в воскресенье в Петербурге ожидается усиление морозов

В воскресенье, 10 января, Петербург окажется во власти морозного антициклона. Согласно прогнозу ведущего специалиста центра  «Фобос» Михаила Леуса, в городе ожидаются переменная облачность и усиление морозов, при этом обойдется без осадков.

Сегодня в городе похолодает до -14, а в Ленобласти — до -17. Как отметил синоптик, такие значения на 8-9 градусов ниже климатической нормы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с, а атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, ранее ночь с 8 на 9 января в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Тогда температура воздуха опустилась до -10,5 градусов.

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