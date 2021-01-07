Из института материальной культуры РАН похитили сейф с 26 археологическими предметами

По данным 78.ru, 6 января в полицию позвонила вахтер института РАН и рассказала о том, что в период с 07:00 3 января по 14:00 5 января неизвестный сломал навесные замки металлической двери подвального помещения и входной двери и попал в кабинет № 45 института.

В общей сложности он вынес 26 предметов археологических изысканий, которые находились в металлическом ящике в кабинете Института истории материальной культуры РАН. Сейчас устанавливается историческая ценность и стоимость похищенных вещей, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.