Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидаются аномальное тепло и дожди

По словам Леуса, сегодня на синоптическую ситуацию в городе будет влиять теплая часть приближающегося с северо-запада циклона. Из-за этого в Петербурге ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождей. При этом температура будет выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Так, в Петербурге температура воздуха может достичь до +4 градусов, а в Ленобласти — от -1 до +4. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.