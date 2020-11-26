На Бухарестской улице открыли новую велодорожку. Она соединяет три станции метро

«Выбирая для движения велосипед, мы поддерживаем здоровый образ жизни. Особенно в мегаполисе, когда многие горожане вынуждены вести сидячий образ жизни. Нельзя забывать, что свой отпечаток накладывает удаленная работа и самоизоляция, людям не хватает движения. Поэтому развитие велосипедной инфраструктуры является для нас приоритетным направлением», — отметил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

По словам руководителя «Петербургского велообщества» Павла Хусу, маршрут на Бухарестской улице будет востребован велосипедистами — тем более что планируется его продолжение до улицы Олеко Дундича. «Велодорожка в целом симпатичная, в потенциале может стать частью большого веломаршрута, который соединит юг города с центром», — отметил он.

Веломаршрут на Бухарестской улице является одним из четырех запланированных к реализации в 2020 году — вместе с ним маршруты появились на Крестовском острове, проспекте Юрия Гагарина и участке Бухарестской улицы от Прогонной улицы до улицы Салова. Также в 2020 году спроектированы 12,3 километров веломаршрутов в Невском районе — их реализуют в перспективе. В общей сложности до 2023 года планируется создание 9 велосипедных маршрутов в Приморском, Фрунзенском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах.