18+
  • Город
  • Город

На Бухарестской улице открыли новую велодорожку. Она соединяет три станции метро

По Бухарестской улице проложили велопешеходную дорожку. Протяженность маршрута 3,1 километра, по нему можно дойти или доехать на двухколесном транспорте от проспекта Славы до улицы Салова. Но главное отличие в другом. Маршрут соединяет сразу три станции метро — «Проспект Славы», «Международная» и «Бухарестская».

  • Здесь и далее фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

При проведении работ главным принципом стало строгое соблюдение нормативов создания велопешеходных дорожек и экологических требований. Не было вырублено ни одного дерева или куста. Для удобства петербуржцев на маршруте создали отдельную пешеходную дорожку, а на велодорожку нанесли долговечную разметку. Как говорят в строительной компании «Геоизол», проводящей работы, «по европейским стандартам».

«Выбирая для движения велосипед, мы поддерживаем здоровый образ жизни. Особенно в мегаполисе, когда многие горожане вынуждены вести сидячий образ жизни. Нельзя забывать, что свой отпечаток накладывает удаленная работа и самоизоляция, людям не хватает движения. Поэтому развитие велосипедной инфраструктуры является для нас приоритетным направлением», — отметил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

«Выбирая для движения велосипед, мы поддерживаем здоровый образ жизни. Особенно в мегаполисе, когда многие горожане вынуждены вести сидячий образ жизни. Нельзя забывать, что свой отпечаток накладывает удаленная работа и самоизоляция, людям не хватает движения. Поэтому развитие велосипедной инфраструктуры является для нас приоритетным направлением», — отметил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

По словам руководителя «Петербургского велообщества» Павла Хусу, маршрут на Бухарестской улице будет востребован велосипедистами — тем более что планируется его продолжение до улицы Олеко Дундича. «Велодорожка в целом симпатичная, в потенциале может стать частью большого веломаршрута, который соединит юг города с центром», — отметил он.

Веломаршрут на Бухарестской улице является одним из четырех запланированных к реализации в 2020 году — вместе с ним маршруты появились на Крестовском острове, проспекте Юрия Гагарина и участке Бухарестской улицы от Прогонной улицы до улицы Салова. Также в 2020 году спроектированы 12,3 километров веломаршрутов в Невском районе — их реализуют в перспективе. В общей сложности до 2023 года планируется создание 9 велосипедных маршрутов в Приморском, Фрунзенском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты